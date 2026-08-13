El BNG de Sanxenxo critica la falta de control y gestión de los botellones por parte del Concello
Los nacionalistas acusan directamente al alcalde de “escudarse no incivismo das persoas"
El BNG de Sanxenxo denuncia la falta de control y gestión del Concello ante el “turismo de botellón, que son visibles en diferentes emprazamentos”, del municipio, señalan. Zonas como Punta Vicaño, la playa de Lavapanos o los aparcamientos disuasorios en las proximidades del Novo Templo “acumulan restos de botellas de vidro, comida e cabichas” como consecuencia de estas celebraciones clandestinas.
Los nacionalistas acusan directamente al alcalde, Telmo Martín, de “escudarse no incivismo das persoas que deixan este restos nos espazos públicos”. “Hai un comportamento intolerable que merecer ter consecuencias, pero iso non debe desviar o foco da falta de respostas e solucións por parte do alcalde”, advierten.
Asimismo, el Bloque apunta que “unha das proliferacións dos botellóns é a teima do Goberno do PP en centrar todos os recursos nos locais do porto”, señalando la ausencia de policías en el resto del municipio, a excepción de este entorno. “Unha vez máis queda demostrado que a Telmo Martín só lle importa o Porto Deportivo de Silgar. Nin sequera é quen de preocuparse polo que acontece en Punta Vicaño”, critican.