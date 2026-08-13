Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

El BNG de Sanxenxo critica la falta de control y gestión de los botellones por parte del Concello

Los nacionalistas acusan directamente al alcalde de “escudarse no incivismo das persoas"

D. A.
13/08/2026 21:25
Restos de botellón en un punto del municipio
Restos en un aparcamiento disuasorio del municipio
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El BNG de Sanxenxo denuncia la falta de control y gestión del Concello ante el “turismo de botellón, que son visibles en diferentes emprazamentos”, del municipio, señalan. Zonas como Punta Vicaño, la playa de Lavapanos o los aparcamientos disuasorios en las proximidades del Novo Templo “acumulan restos de botellas de vidro, comida e cabichas” como consecuencia de estas celebraciones clandestinas.

Los nacionalistas acusan directamente al alcalde, Telmo Martín, de “escudarse no incivismo das persoas que deixan este restos nos espazos públicos”. “Hai un comportamento intolerable que merecer ter consecuencias, pero iso non debe desviar o foco da falta de respostas e solucións por parte do alcalde”, advierten.

Asimismo, el Bloque apunta que “unha das proliferacións dos botellóns é a teima do Goberno do PP en centrar todos os recursos nos locais do porto”, señalando la ausencia de policías en el resto del municipio, a excepción de este entorno. “Unha vez máis queda demostrado que a Telmo Martín só lle importa o Porto Deportivo de Silgar. Nin sequera é quen de preocuparse polo que acontece en Punta Vicaño”, critican.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620