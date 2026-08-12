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Sanxenxo

La Fundación Laboral amplía el plazo de selección para el programa RenÓbrate en Sanxenxo

Los participantes recibirán formación práctica y teórica remunerada sobre el sector de la construcción

D. A.
12/08/2026 19:05
Charla sobre el proceso de selección en el Concello
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La Fundación Laboral de la Construcción amplía el plazo de selección de participantes en el programa RenÓbrate de Sanxenxo hasta finales de agosto. Tendrá una duración de nueve meses y ofrecerá un total de 20 plazas para mayores de 18 años inscritos en el Servicio Público de Empleo de Galicia.

Durante ese tiempo, los participantes recibirán formación práctica y teórica remunerada con el salario mínimo interprofesional. El objetivo es que al menos el 60% de los alumnos consiga un empleo en los dos meses posteriores a la finalización del curso.

El Concello facilitará los espacios donde se impartirá la formación y los alumnos realizarán prácticas mediante trabajos de mantenimiento y mejora de edificios e infraestructuras municipales. Todo ello en coordinación con la Concejalía de Medio Ambiente, Mantenimiento y Servicios que dirige Yago Torres.

El proyecto piloto que se pondrá en marcha en Sanxenxo incluirá 510 horas de formación. Los 20 participantes realizarán tareas de albañilería y pavimentos urbanos, mediante la reforma y acondicionamiento de locales municipales y actuaciones en espacios públicos.

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