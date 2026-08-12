La Fundación Laboral amplía el plazo de selección para el programa RenÓbrate en Sanxenxo

Charla sobre el proceso de selección en el Concello Cedida

La Fundación Laboral de la Construcción amplía el plazo de selección de participantes en el programa RenÓbrate de Sanxenxo hasta finales de agosto. Tendrá una duración de nueve meses y ofrecerá un total de 20 plazas para mayores de 18 años inscritos en el Servicio Público de Empleo de Galicia.

Durante ese tiempo, los participantes recibirán formación práctica y teórica remunerada con el salario mínimo interprofesional. El objetivo es que al menos el 60% de los alumnos consiga un empleo en los dos meses posteriores a la finalización del curso.

El Concello facilitará los espacios donde se impartirá la formación y los alumnos realizarán prácticas mediante trabajos de mantenimiento y mejora de edificios e infraestructuras municipales. Todo ello en coordinación con la Concejalía de Medio Ambiente, Mantenimiento y Servicios que dirige Yago Torres.

El proyecto piloto que se pondrá en marcha en Sanxenxo incluirá 510 horas de formación. Los 20 participantes realizarán tareas de albañilería y pavimentos urbanos, mediante la reforma y acondicionamiento de locales municipales y actuaciones en espacios públicos.