Juan Campos Calvo-Sotelo presenta su libro “Terror en el Mar” en el CCD Sanxenxo

El escritor cuntiense, Juan Campos Calvo-Sotelo, durante la presentación de su obra Cedida

El escritor cuntiense, Juan Campos Calvo-Sotelo, presentó este lunes en el Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo, su libro “Terror en el Mar” sobre la historia del pirata pontevedrés, Benito Soto, declarado uno de los más sanguinarios de la historia de la piratería y ajusticiado en la horca con tan solo 24 años en 1830, en Gibraltar.

“La piratería, a principios del siglo XIX, fue la edad de plata de la piratería, coincidiendo con la independencia de las colonias sudamericanas”, comentó el autor. “Hay muchos corsarios, mercenarios que no son piratas, que tienen una patente de corso para luchar contra los enemigos del Gobierno a quienes ofrecen sus servicios”, explicaba Campos para situar los comienzos de Soto a bordo de un bergantín brasileño de dos palos, el cual después de amotinarse transformaría en el barco más temido de todo el Océano Atlántico.

El Salón de Ámbito del CCD Sanxenxo ofreció un lleno total, ante la expectativa generada, incluso con la presencia de familiares directos del pirata pontevedrés y del corsario inglés, Francis Drake. El evento estuvo conducido por el presidente de la entidad, Paco Hernández.