El Obradoiro de Hostalería do Salnés inaugura las “Mañás de Terraceo” con más de 100 asistentes

El alumnado elaboró y sirvió los platos de la jornada Cedida

El Obradoiro de Hostalería do Salnés inauguró este miércoles la tercera edición da las “Mañás de Terraceo” con lleno absoluto y más de 100 de asistentes, quienes disfrutaron de una jornada gastronómica que combina formación, práctica real y solidaridad.

Esta primera jornada estuvo dedicada a los desayunos saludables, con una amplia variedad de propuestas servidas por el alumnado trabajador del Obradoiro, además de bebidas y otras elaboraciones.

Esta iniciativa no solo destaca por las propuestas culinarias, sino también por su carácter solidario, ya que las “Mañás de Terraceo” se desarrollan en colaboración con la Asociación Española Contra ef Cáncer (AECC). La aportación económica de los asistentes es totalmente voluntaria y se destina a apoyar los proyectos de investigación y la lucha contra el cáncer.

Las “Mañás de Terraceo” nacieron hace tres años al identificar una excelente oportunidad de práctica profesional real para el alumnado trabajador del Obradoiro de Hostalería. Tras el éxito de esta primera jornada, la actividad continuará los miércoles 19 y 26 de agosto, en esta ocasión con una propuesta de aperitivos, que se servirán en horario de 12:00 a 13:30 horas. Para participar es necesario reserva previa en el teléfono 658 989 002. 