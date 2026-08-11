Sanxenxo adopta medidas para reducir el consumo de agua ante la alerta de sequía

Imagen de archivo de un grifo abierto Mónica Ferreirós

El Concello de Sanxenxo adopta una serie de medidas para reducir el consumo de agua tras la alerta de sequía establecida por la Xunta en el sistema del río Lérez, consecuencia de la escasez de precipitaciones y la disminución progresiva del caudal. Así, desde hace un par de semanas, el gobierno municipal incrementó un 10% la captación del Umia, reduciendo este porcentaje en el Lérez.

Los baldeos y riegos de jardines públicos se están realizando con agua procedente del aljibe municipal , que acumula el agua sobrante con una capacidad de 50.000 litros.

Por otro lado, el Concello continúa con la mejora de la red de distribución con una importante inversión para evitar fugas y roturas de tuberías. En esta línea, en las playas ya no existen duchas, solo lavapies y con chorro controlado.

Independientemente de estas medidas, no se descartan nuevas acciones si así se acuerdan con el resto de ayuntamientos desde Aguas de Galicia.

Cada verano, el Concello y la concesionaria del agua, Espina y Delfín, realizan la campaña de sensibilización “El agua no es infinita. Consúmela con cabeza”. Asimismo, la empresa confirmó que este verano se ha reducido el consumo respecto al anterior entorno a un 3%.