Rodrigo Carretero firma su novela ‘Agua pasada’ en la Librería Nós

Imagen de archivo de libros DA

El periodista y autor Rodrigo Carretero estará el próximo martes, 18 de agosto, firmando ejemplares de su primera novela ‘Agua Pasada’ en la Librería Nós, en el marco de su ‘Verán Literario’.

La trama gira en torno a una aldea gallega, casi deshabitada, nueve desconocidos y una tormenta de nieve, que convierten la obra en un thriller de suspense psicológico que pone a prueba la fortaleza mental de sus personajes.

Carretero va alternando recuerdos y presente hasta entretejer la vida de los nueve personajes que coinciden por casualidad –o no– en una apartada aldea del interior de Galicia. La envidia, el rencor, la culpabilidad, la arrogancia, la avaricia o la desconfianza se conjugan para generar una trama llena de tensión, giros argumentales inesperados y verdades por descubrir.

Sonsoles Ónega

Por otro lado, el pasado lunes día 10 fue la periodista Sonsoles Ónega quien visitó la librería sanxenxina para firmar ejemplares de su último trabajo, titulado ‘Llevará tu nombre’.

La novela cuenta la historia de Mada Riva, una joven señalada culpable de un asesinato. Para proteger su honor viaja a Madrid, lugar en el que, para enfrentarse a la soledad y al olvido, decide alzar la voz en un mundo en el que las mujeres callan.