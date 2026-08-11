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Sanxenxo

Diputación y Concello firman el convenio que permitirá unir Silgar y Baltar con una senda litoral

Ambas administraciones financian conjuntamente el proyecto, cuyo coste es de 1,8 millones

Sandra Rey
11/08/2026 18:37
El presidente provincial, Luis López, y el alcalde, Telmo Martín, tras la signatura del Plan Extra
El presidente provincial, Luis López, y el alcalde, Telmo Martín, tras la signatura del Plan Extra
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El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, y el presidente de la Diputación de Ponteveda, Luis López, firmaron ayer el convenio que permitirá ejecutar la senda litoral que unirá las playas de Silgar y Baltar bordeando el parque de Punta Vicaño. La actuación se incluye en la segunda convocatoria de Plan Extra y se llevará a cabo con un presupuesto total de 1,8 millones de euros, que serán financiados al 50% por el Concello y el gobierno provincial.

“É unha actuación coa que se busca mellorar o que xa existe. Por un lado, a renovación da pasarela de Baltar que permitirá seguir protexendo a duna e dotala de iluminación e empezar a facer realidade un obxectivo que é comunicar as praias de Silgar e Baltar polas rocas”, dijo Martín. Por su parte, Luis López aseguró que el proyecto, que contempla una intervención sobre 1.700 metros de recorrido, “busca mellorar a accesibilidade e a conexión entre algúns dos principais espazos turísticos do municipio”.

Para el presidente provincial la actuación supone “unha aposta por un Sanxenxo máis accesible, cómodo e atractivo para quen nos visita, pero tamén para as persoas que viven no municipio durante todo o ano”. En este sentido, destacó la importancia de que el Concello continúe reforzando su posicionamiento como destino turístico y su capacidad para atraer visitantes nacionales e internacionales.

Fases del proyecto

El proyecto se divide en tres zonas. La primera corresponde al tramo de 293 metros entre Silgar y Punta Vicaño, un recorrido condicionado por la presencia de rocas y la dificultad del terreno. En este punto se instalará una plataforma de composite sobre micropilotes, acompañada de barandillas de acero, balizas y proyectores de iluminación.

Entre Punta Vicaño y Baltar se actuará sobre otros 614 metros. Los trabajos incluirán la reparación de los puntos deteriorados de la senda existente y la habilitación de nuevos segmentos para mejorar la conexión entre el mirador, el parque de Punta Vicaño y el acceso a la playa.

La tercera zona se sitúa en el arenal de Baltar, donde se sustituirá la pasarela existente a lo largo de 634 metros por una nueva estructura. Esta contará también con baliza y proyectores de iluminación y estará diseñada para favorecer la conservación del sistema dunar.

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