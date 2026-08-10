Nauta Sanxenxo mide y estabiliza por octavo año su huella de carbono

Imagen de archivo del Puerto Deportivo de Sanxenxo Cedida

La empresa municipal Nauta Sanxenxo mide, por octavo año consecutivo, su huella de carbono logrando estabilizar sus emisiones en los tres parámetros calculados conforme a las especificaciones de la Norma UNE EN ISO 14064-1:2019.

El cálculo de la huella de carbono se realiza con la intención de potenciar la imagen de Nauta Sanxenxo S.L. y su reputación en un mercado con consumidores cada vez más preocupados por las cuestiones ambientales; evaluar y controlar los posibles riesgos para el cambio climático que pueden derivarse de sus actividades y mostrar ante la sociedad en general el compromiso de la organización en materia ambiental.

La empresa municipal cuenta con varios distintivos oficiales de calidad ambiental, turística y de servicios que reconocen la excelencia del puerto deportivo gestionado por la sociedad municipal como son Bandera Azul, Q de Calidad y S de Sostenibilidad y Galicia Calidade.

Nauta Sanxenxo gestiona el puerto deportivo de Sanxenxo con una superficie concesional de 123.222 m². Sus instalaciones comprenden una lámina de agua de 90.000 m², 450 puntos de amarre y más de 25.000m² de espacio peatonal. También gestiona 3.000 m² de espacio comercial y 380 plazas de estacionamiento público.

Datos parking julio

Durante el pasado mes de julio, un total de 26.100 vehículos estacionaron en las instalaciones interiores y exteriores del parking municipal Nauta Sanxenxo. La estancia media de vehículos fue de tres horas y se recaudaron 163.421 euros. La media diaria de rotación fue de 842 coches y la media de recaudación por día fue de 5.271 euros.