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Sanxenxo

Nauta Sanxenxo mide y estabiliza por octavo año su huella de carbono

El compromiso medioambiental se refleja en sus distintivos de Bandera Azul, Q de Calidad y S de Sostenibilidad y Galicia Calidade

D. A.
10/08/2026 22:41
Imagen de archivo del Puerto Deportivo de Sanxenxo
Imagen de archivo del Puerto Deportivo de Sanxenxo
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La empresa municipal Nauta Sanxenxo mide, por octavo año consecutivo, su huella de carbono logrando estabilizar sus emisiones en los tres parámetros calculados conforme a las especificaciones de la Norma UNE EN ISO 14064-1:2019.

El cálculo de la huella de carbono se realiza con la intención de potenciar la imagen de Nauta Sanxenxo S.L. y su reputación en un mercado con consumidores cada vez más preocupados por las cuestiones ambientales; evaluar y controlar los posibles riesgos para el cambio climático que pueden derivarse de sus actividades y mostrar ante la sociedad en general el compromiso de la organización en materia ambiental.

La empresa municipal cuenta con varios distintivos oficiales de calidad ambiental, turística y de servicios que reconocen la excelencia del puerto deportivo gestionado por la sociedad municipal como son Bandera Azul, Q de Calidad y S de Sostenibilidad y Galicia Calidade.

Nauta Sanxenxo gestiona el puerto deportivo de Sanxenxo con una superficie concesional de 123.222 m². Sus instalaciones comprenden una lámina de agua de 90.000 m², 450 puntos de amarre y más de 25.000m² de espacio peatonal. También gestiona 3.000 m² de espacio comercial y 380 plazas de estacionamiento público.

Datos parking julio

Durante el pasado mes de julio, un total de 26.100 vehículos estacionaron en las instalaciones interiores y exteriores del parking municipal Nauta Sanxenxo. La estancia media de vehículos fue de tres horas y se recaudaron 163.421 euros. La media diaria de rotación fue de 842 coches y la media de recaudación por día fue de 5.271 euros.

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