Guardia Civil y Policía Nacional despliegan un operativo contra el narcotráfico en Portonovo 

Imagen de archivo de la Guardia Civil Gonzalo Salgado

La Guardia Civil y la Policía Nacional desplegaron esta tarde un operativo conjunto contra el narcotráfico en el que se han realizado registros en la zona de Baltar, en Portonovo.

Hasta el momento no ha transcendido más información al respecto debido al secreto de sumario, pero fuentes consultadas afirman que hace entorno a un mes ya hubo una redada en la zona.

Cabe recordar que en la zona de Muxía está activa otra operación contra el narcotráfico en la que no se descartan nuevas detenciones.