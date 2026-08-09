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Sanxenxo

La periodista Sonsoles Ónega estará esta tarde firmando ejemplares en la Librería Nós

El evento arranca a las ocho de la tarde

C. Hierro
09/08/2026 21:50
La escritora y periodista, Sonsoles Ónega
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La Librería Nós, en Sanxenxo, continúa con la programación de su ‘Verán Literario’ y acoge esta tarde una nueva firma de libros.

En esta ocasión la protagonista será la periodista, presentadora de televisión y escritora, Sonsoles Ónega, que firmará los ejemplares de su último trabajo ‘Llevará tu nombre’. La novela cuenta la historia de Mada Riva, una joven señalada culpable de un asesinato. Para proteger su honor viaja a Madrid lugar en el que para enfrentarse a la soledad y al olvido decide alzar la voz en un mundo en el que las mujeres callan.

La cita en esta librería con la escritora es a las ocho de la tarde y se espera que sean muchos los lectores y lectoras que acudan para, además de llevarse la rúbrica de Ónega en su ejemplar, poder comentar con ella algunos detalles de su última novela.

El anterior evento literario organizado en este espacio y que reunión a decenas de personas fue la firma de Ángela Banzas, finalista del premio Planeta 2025 con la novela ‘Cuando el viento hable’.

Ángela Banzas en la firma de libros en Sanxenxo

Ángela Banzas reúne a una gran tropa de lectores en su firma en Sanxenxo

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 Desde hace años, la Librería Nós, trabaja para ofrecer un programa cultural durante la época estival aprovechando que la localidad cuenta con centenares de visitantes.

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