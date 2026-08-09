El market más viral de España aterriza en Sanxenxo con una veintena de marcas de moda

El Gran Talaso Hotel Sanxenxo es el lugar escogido para la organización del evento D.A.

Sanxenxo es una localidad que está de moda y cada año multiplica la llegada de turistas, sobre todo, en época estival. Esto provoca que grandes marcas y promotores escojan esta localidad para abrir sus tiendas o celebrar sus eventos.

La última iniciativa que lo ha hecho es ‘Poderío Market’ uno de los mercadillos más virales de España que ya ha pasado por ciudades como Pamplona, Cádiz, Sevilla o Gran Canaria. Las citas escogidas para celebrarse en este municipio son desde este jueves, 13 de agosto, hasta el domingo día 16 y la localización el Gran Talaso Hotel Sanxenxo.

n total una veintena de marcas de moda, decoración o artesanía ofrecerán sus productos en este espacio del que señalan desde la organización “es un enclave privilegiado en el corazón de las Rías Baixas”. El objetivo de esta iniciativa, indican, es reunir a algunas de las marcas más especiales del momento y, a su vez, apoyar el talento emergente y disfrutar del mejor ambiente frente al mar.

La entrada al evento es totalmente gratuita y contará con un amplio horario de mañana y de tarde. Así, la apertura el jueves está prevista para las cuatro de la tarde y el cierre a las nueve. El viernes, el sábado y el domingo el horario será ininterrumpido desde las once de la mañana hasta las 21:00 horas.

La organización espera que como en los mercadillos celebrados en otras localizaciones de su "ruta veraniega" sean muchas las personas que acudan al evento e incorporen la visita a este espacio "como uno de los planazos imprescindibles" para disfrutar de las vacaciones estivales.