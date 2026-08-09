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Sanxenxo

Delaossa lleva ‘La Madrugá’ al Costa Feira que entra en su segunda mitad con Loquillo

C. Hierro
09/08/2026 22:05
Delaossa durante su concierto en el Costa Feira
Delaossa durante su concierto en el Costa Feira
Pablo Tuche Costa Feira
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El festival Costa Feira continúa poniéndole la banda sonora a las noches de Sanxenxo. Por este escenario, ubicado en el parque empresarial de Nantes, ya han subido artistas de la talla de Nicky Jam, Juan Magan o Delaossa. Este último fue el encargado de hacer vibrar a más de 2.400 personas en su concierto celebrado la noche del sábado.

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El artista, una de las voces más personales y reconocibles del rap español, llevó los temas de ‘La Madrugá’ y transportó a los presentes a su niñez y a su adolescencia y no dudó en recordar a su padre fallecido o homenajear a su madre en canciones como ‘Cuanto falta’ o ‘Estrella’.

Tras este directo, uno de los más íntimos e intensos de esta cuarta edición del Costa Feira, hoy el escenario se engalana para acoger el concierto de Loquillo dentro de su gira ‘Corazones Legendarios’.

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Con esta actuación el festival llega a su ecuador reuniendo a decenas de fans a los pies de grandes artistas nacionales e internacionales.

El cartel continuará mañana con una nueva sesión de electrolatino de la mano de Danny Romero y el 13 de agosto con 'Pop á feira' un formato que unirá las voces de jóvenes promesas de la música: Hey Kid, Inazio, Íñigo Quintero, Mafalda Cardenal, Malmö 040 y Pavlenha.

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