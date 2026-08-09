Delaossa lleva ‘La Madrugá’ al Costa Feira que entra en su segunda mitad con Loquillo

Delaossa durante su concierto en el Costa Feira Pablo Tuche Costa Feira

El festival Costa Feira continúa poniéndole la banda sonora a las noches de Sanxenxo. Por este escenario, ubicado en el parque empresarial de Nantes, ya han subido artistas de la talla de Nicky Jam, Juan Magan o Delaossa. Este último fue el encargado de hacer vibrar a más de 2.400 personas en su concierto celebrado la noche del sábado.

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El artista, una de las voces más personales y reconocibles del rap español, llevó los temas de ‘La Madrugá’ y transportó a los presentes a su niñez y a su adolescencia y no dudó en recordar a su padre fallecido o homenajear a su madre en canciones como ‘Cuanto falta’ o ‘Estrella’.

Tras este directo, uno de los más íntimos e intensos de esta cuarta edición del Costa Feira, hoy el escenario se engalana para acoger el concierto de Loquillo dentro de su gira ‘Corazones Legendarios’.

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Con esta actuación el festival llega a su ecuador reuniendo a decenas de fans a los pies de grandes artistas nacionales e internacionales.

El cartel continuará mañana con una nueva sesión de electrolatino de la mano de Danny Romero y el 13 de agosto con 'Pop á feira' un formato que unirá las voces de jóvenes promesas de la música: Hey Kid, Inazio, Íñigo Quintero, Mafalda Cardenal, Malmö 040 y Pavlenha.