Las obras en Camiño do Castro avanzan con el hormigonado y las canalizaciones bajo tierra

El alcalde, Telmo Martín, visitó las obras

Las obras de humanización del Camiño do Castro, en la parroquia de Dorrón avanzan con el soterramiento de las canalizaciones de saneamiento, electricidad y telecomunicaciones, así como con el hormigonado de la pista.

La actuación contempla la instalación de un pavimento más resistente, un sistema de drenaje más eficaz y unas redes actualizadas para mejorar su funcionamiento. Asimismo, incluye el soterramiento del cableado aéreo y la instalación de luminarias de bajo consumo, lo que contribuirá a reducir el impacto visual y avanzar hacia un modelo energético más eficiente.

Además, con estos trabajos también se ensanchará la calzada para poder adaptar la vía a las necesidades actuales del tráfico y, por lo tanto, aumentar la seguridad de los conductores. De la misma manera, se mejorará el paso peatonal con la instalación de una nueva barandilla, con la ampliación parcial del camino incorporando una cesión de terreno y con la colocación de señalización tanto horizontal como vertical.

El objetivo de estas obras, que también implican la mejora del drenaje con la ejecución de una nueva red conectada a la existente, es, señala el gobierno local, seguir extendiendo el modelo de humanización que ya ha transformado diferentes espacios del municipio.

Así, indican desde el Concello quieren garantizar que todos los núcleos rurales disfruten de servicios de calidad similares a los que disponen los vecinos y vecinas residentes en las zonas urbanas.

Inversión

El presupuesto para realizar estos trabajos en este punto de la parroquia de Dorrón asciende a 412.445 euros.

Parte de esta cifra está financiada a través del Plan +Provincia de la Diputación y la cuantía restante proviene de fondos propios.