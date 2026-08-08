Evacúan a una persona que apareció flotando boca abajo en A Lanzada

Una ambulancia del 061 trasladó a la víctima

Una persona tuvo que ser trasladado en ambulancia tras haber sido rescatada del agua en la playa de A Lanzada, a la altura de Noalla, en Sanxenxo.

Tal y como señalan desde el 112, fue un particular el que alertó al servicio de emergencias pasadas las ocho de la tarde del día de ayer. En su llamada, esta persona, indicaba que había sacado del agua a otra a la que habían encontrado flotando sobre el mar boca abajo.

De inmediato, se personaron en el lugar tanto los socorristas del arenal, como Urxencias Sanitarias de Galicia, Salvamento Marítimo y el Servizo de Gardacostas de Galicia.

Finalmente, la persona, según indican las fuentes oficiales, fue trasladada en ambulancia al Hospital para poder ser tratada por los profesionales médicos.