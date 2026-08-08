El PSOE de Sanxenxo denuncia la falta de espacio para peatones “en la mayoría de vías públicas”

Una de las vías que critica el PSOE de Sanxenxo Facebook

El grupo municipal del PSOE de Sanxenxo denuncia la falta de espacio para el paso de los peatones “en la mayoría de las vías públicas municipales”.

Los socialistas indican que, por ejemplo, en zonas de Gondar, Piñeiros y Rouxique las vías no presentan un ancho mínimo para que caminen las personas lo que dificulta la convivencia entre los peatones y los vehículos.

De la misma manera, detallan en una publicación realizada en sus redes sociales, estos caminos no cuentan con un buen sistema de recogida de aguas pluviales y actualmente se trata de unos espacios abiertos, lo que, indican “es un peligro para todos”.

Para poner solución a las vías ubicadas en estos lugares pero, dicen, en muchos más puntos de la zona rural de la localidad sanxenxina, los socialistas proponen “acordar un modelo para las vías municipales”. De esta manera, conseguir que todas ellas presenten un mínimo de condiciones que las hagan seguras y transitables tanto para los peatones como para los vehículos.

Esta no es la primera vez que, desde el PSOE, critican el estado de las vías de las parroquias o, por ejemplo, de elementos como señales obsoletas o carteles de obras.