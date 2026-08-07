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Sanxenxo

Sanxenxo incrementa un 54%el gasto en emergencia social hasta los 338.342 euros

La prestación del servicio será a través de un sistema que garantizará el anonimato de los solicitantes de las ayudas

Sandra Rey
07/08/2026 19:50
Fachada del Concello de Sanxenxo
Fachada del Concello de Sanxenxo
Mónica Ferreirós
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El Concello de Sanxenxo incrementa en un 54% el gasto en emergencia social hasta los 338.342 euros en el nuevo contrato, por una duración de cuatro años. 

La finalidad de las ayudas es dar respuesta inmediata a las situaciones puntuales de necesidad, generadas por emergencia individual o familiar, derivadas de gastos específicos de carácter básico, como son la alimentación o la higiene personal y del hogar.

De este modo, el municipio continúa su tendencia ascendente en lo que respecta al gasto social, con 225 euros por habitantes y con un presupuesto total en el área de servicios sociales superior a los cuatro millones de euros.

La prestación del servicio, en todo caso, será mediante un sistema tipo tarjeta prepago o similar que garantice el anonimato de la persona usuaria, evitando su estigmatización y favoreciendo la integración social de las personas desfavorecidas. La entidad adjudicataria emitirá una única tarjeta por usuario, entendiendo como tal a la persona que se encuentra en situación de emergencia social.

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