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Sanxenxo

Más de 200 personas acuden a la charla divulgativa sobre el eclipse en el Emilia Pardo Bazán

El Concello pone a disposición en las oficinas de turismo y dependencias municipales lentes homologadas

Sandra Rey
07/08/2026 19:22
Los asistentes durante el coloquio
Los asistentes durante el coloquio
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Más de 200 personas acudieron a la charla divulgativa sobre el eclipse solar impartida por el astrónomo gallego Ramón Iglesias Marzoa en el auditorio Emilia Pardo Bazán. 

La sesión sirvió para explicar detalles del histórico fenómeno del próximo 12 de agosto y detallar las medidas de seguridad indispensables para observarlo. En Sanxenxo se podrá ver con un oscurecimiento del 99,5% del sol.

Los puntos de observación con mayor visibilidad en la localidad pueden consultarse detalladamente en la aplicación móvil oficial IGN Eclipses. Además, el Concello pone a disposición en las oficinas de turismo y dependencias municipales lentes homologadas.

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