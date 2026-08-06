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Sanxenxo

Un vecino de Madrid sufre una hemorragia en una pierna al caer en unas piedras de Areas Gordas

El suceso tuvo lugar este miércoles por la tarde

Sandra Rey
06/08/2026 11:34
Efectivos de la Policía Local y Emergencias trasladando al accidentado
Efectivos de la Policía Local, Urgencias Sanitarias y Emergencias trasladando al accidentado
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Un hombre, vecino de Madrid, sufrió una hemorragia en una pierna como consecuencia de una caída en las rocas de la playa de Areas Gordas. El suceso tuvo lugar en la tarde de este miércoles.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y del servicio de emergencias, quienes asistieron al madrileño en el arenal. Finalmente, el hombre fue evacuado en una ambulancia medicalizada hasta un centro médico.

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