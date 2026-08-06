El bus circular de Sanxenxo registró en julio un total de 15.496 viajeros

Imagen de archivo del bus circular de Sanxenxo Cedida

El servicio de bus circular de Sanxenxo registró durante el mes de julio un total de 15.496 usuarios, con una media diaria de 555 personas. Esta cifra supera en un 9% a los viajeros registrados durante el primer año y es ligeramente inferior al mismo mes del 2025.

Se trata del tercer verano que el Concello pone a disposición de vecinos y visitantes este servicio para mejorar la movilidad en el municipio. Este año, a las líneas circulares que unen Sanxenxo con Vilalonga y A Lanzada, y Sanxenxo con Portonovo y A Lanzada, se suma otra de ocho servicios diarios para conectar con las parroquias de Bordóns y Dorrón. En total, se prestan 32 recorridos al día, de lunes a domingo.

En el bus cirular, la Xunta aplica los descuentos y bonificaciones activos en todo el transporte público autonómico, por lo que los menores de 21 años pueden realizar 60 viajes al mes de manera gratuita con la tarjeta Xente Nova, y todas las personas mayores de 65 años viajan gratis gracias a la tarifa +65.

Cabe recordar que este convenio del SIMU entre la Xunta de Galicia y el Concello de Sanxenxo se puso en marcha en 2024 y fue renovado por tercer año consecutivo en este ejercicio con vigencia hasta junio de 2027 y con posibilidad de prorrogarse en el futuro. En cuanto al balance del año pasado, las dos líneas circulares que funcionaron en verano dieron servicio a más de 33.770 personas.

Por otro lado, desde el Concello de Sanxenxo también se está estudiando la posibilidad de implantar un servicio de transporte para comunicar las zonas rurales del municipio en función de la demanda durante el resto del año.