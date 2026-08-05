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Sanxenxo

Mercedes Vázquez expone en el CCD de Sanxenxo su muestra fotográfica ‘Traballos de Campo’

La exposición estará disponible hasta el 31 de agosto

D. A.
05/08/2026 21:31
La autora de la exposición durante su presentación
La autora de la exposición durante su presentación
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La fotógrafa lucense, Mercedes Vázquez, acaba de inaugurar en el Círculo Cultural Deportivo de Sanxenxo una nueva exposición fotográfica protagonizada por imágenes contemporáneas y habituales del ámbito rural, donde las personas, el paisaje y los momentos costumbristas son la clave de la obra gráfica, denominada ‘Traballos de Campo’.

Tras la gran acogida de su primera muestra fotográfica en el CCD Sanxenxo titulada ‘Mulleres’’, y que precede a la actual, la nueva propuesta de Vázquez es el reflejo –en forma de instantáneas– de la vida en el campo, con un estilo muy personal y costumbrista.

La artista gallega captura momentos únicos, en los que la confianza de las personas retratadas fue la clave de cada fotografía: “No fue fácil, ya que estas fotografía son el fruto de un largo tiempo cultivando el acercamiento a los campesinos, hasta conseguir que después formasen parte de su día a día”; explicaba Vázquez.

‘Traballos do Campo’ permanecerá en el centro cultural ubicado en la parroquia de Nantes hasta el próximo 31 de agosto y se podrán visitar, de manera ininterrumpida, en horario de nueve de la mañana a diez de la noche.

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