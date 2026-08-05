Mercedes Vázquez expone en el CCD de Sanxenxo su muestra fotográfica ‘Traballos de Campo’

La autora de la exposición durante su presentación Cedida

La fotógrafa lucense, Mercedes Vázquez, acaba de inaugurar en el Círculo Cultural Deportivo de Sanxenxo una nueva exposición fotográfica protagonizada por imágenes contemporáneas y habituales del ámbito rural, donde las personas, el paisaje y los momentos costumbristas son la clave de la obra gráfica, denominada ‘Traballos de Campo’.

Tras la gran acogida de su primera muestra fotográfica en el CCD Sanxenxo titulada ‘Mulleres’’, y que precede a la actual, la nueva propuesta de Vázquez es el reflejo –en forma de instantáneas– de la vida en el campo, con un estilo muy personal y costumbrista.

La artista gallega captura momentos únicos, en los que la confianza de las personas retratadas fue la clave de cada fotografía: “No fue fácil, ya que estas fotografía son el fruto de un largo tiempo cultivando el acercamiento a los campesinos, hasta conseguir que después formasen parte de su día a día”; explicaba Vázquez.

‘Traballos do Campo’ permanecerá en el centro cultural ubicado en la parroquia de Nantes hasta el próximo 31 de agosto y se podrán visitar, de manera ininterrumpida, en horario de nueve de la mañana a diez de la noche.