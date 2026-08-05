Los socorristas realizaron un total de 5.442 intervenciones en las playas en el mes de julio

Socorristas en la playa de Silgar Cedida

El servicio de salvamento y socorrismo del municipio de Sanxenxo realizó un total de 5.442 intervenciones durante el mes de julio. El dispositivo, compuesto por 87 efectivos y dos embarcaciones, estuvo desplegado en las 18 playas del municipio que cuentan con la Bandera Azul.

En el total de intervenciones, la playa de Silgar acumula el mayor número de casos con 934, seguida de Canelas (905), Montalvo (485) y Espiñeiro-A Lanzada (406). Por el contrario, el arenal de Pampaído fue el de menor número de intervenciones con tan solo 13, siendo este el primer verano que estrena el servicio de socorrismo.

Las atenciones en tierra supusieron casi el 80% de los casos, mientras que las acuáticas supusieron el 19,23%. En cuanto a estas últimas, el pasado mes se realizaron un total de trece rescates, todos con resultado positivo. La tarea de prevención a usuarios y bañistas centró también gran parte del trabajo de los socorristas, con hasta 958 avisos de distinto tipo.

Respecto a las causas de las intervenciones, las picaduras de faneca continúan siendo uno de los motivos más frecuentes por los que se visitan los puestos de socorrismo en las playas de Sanxenxo con 913 casos, seguido de atenciones por heridas (479), astillas clavadas (107), contusiones (25), erizos (9), entre otros.

También se requirió la presencia de ambulancia para traslado hasta en doce ocasiones y se realizó la toma de tensión en 48. Además, fue necesario al servicio para la búsqueda de trece personas, situándose la mitad de las desapariciones en la playa de Silgar.

En cuanto a las atenciones por cuestiones de accesibilidad, se realizaron hasta 48 préstamos de sillas anfibias para que personas con movilidad reducida pudiesen bañarse.