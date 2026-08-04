Sanxenxo abre el plazo para presentar las propuestas a los premios Cebola de Ouro 2026

Imagen de archivo de la feira

El Concello de Sanxenxo abre el plazo para elegir a los premios Cebola de Ouro 2026. La Concejalía de Cultura y Eventos, dirigida por Xoán Pérez, quiere un año más dar voz y voto a los vecinos y vecinas de Sanxenxo en la elección de los estos galardones. El distintivo se entrega en el marco de las fiestas patronales de Santa Rosalía durante la Feira de la Cebola como reconocimiento a sus contribuciones, logros o servicios excepcionales para el municipio.

Aquellas personas o entidades interesadas en presentar sus candidaturas podrán hacerlo hasta el próximo 20 de agosto, a través de la sede electrónica del Organismo Autónomo Terra de Sanxenxo. Todas las propuestas tendrán que contar con una memoria que justifique la elección de la persona y destaque aquellos aspectos más importantes de su trayectoria personal y profesional.

Como en años anteriores, se establecerán dos categorías: una para una persona, colectivo o entidad de la parroquia de Padriñán por su contribución en los ámbitos cultural, educativo y social; y otra de fuera del municipio, pero que contribuya al desarrollo y promoción turística de Sanxenxo.

El jurado, formado por el alcalde, Telmo Martín, diferentes concelleiros, un representante de cada asociación vecinal, cultural, social o deportivas de Padriñán, un mimebro del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS) y un representante de Entretendas, será el encargado de seleccionar a los dos galardonados.

Los premios se entregarán durante la celebración de la XLIV Feira da Cebola que tendrá lugar en el entorno portuario de Sanxenxo y que este año, como novedad, acogerá el reto de cocinar la tortilla más grande del mundo, impulsado por la empresa El Huevo de la Abuela.