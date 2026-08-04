Noalla prevé repartir en su XXXIII Festa da Ostra unas 26.000 unidades del preciado bivalvo

Diferentes representantes de la organización presentaron ayer el evento Cedida

Noalla prevé repartir 26.000 unidades de bivalvo en la XXXIII Festa da Ostra. La cita se presentó ayer en la Casa Forestal das Canteiras con una degustación de los productos que se podrán disfrutar, desde este viernes y hasta el domingo, bajo una carpa que se instalará en las inmediaciones del campo de fútbol. La fiesta, que está organizada por la Asociación Comisión de Festas Virxe do Carme, mantendrá los precios populares de otras ediciones y a 12 euros la docena de ostras. El presidente de la misma, Roberto Garrido, acompañado de los ediles Nati Parada y Xoán Pérez, y de miembros de la organización, destacó la calidad del producto que se servirá en la cita, así como el albariño Aquitania, elegido para la ocasión.

“Queremos lembrar que esta festa faise para recadar fondos para a Festa do Carme e agradecer a colaboración do Concello”, dijo Nati Parada. Según se recoge en la programación, la jornada de apertura estará amenizada por el grupo de gaitas Os do Barro y Fanfarria Furruxa. El sábado al mediodía la degustación contará con la actuación de Os Cruceiros de Vilalonga. Por la tarde, el ritmo lo pondrá Furruxa Gaiteiros. Y el domingo, último día de la fiesta, actuará al mediodía el grupo de gaitas Os do Barro y, por la tarde, Fanfarria Furruxa se encargará de cerrar las actividades.