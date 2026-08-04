Nicky Jam convierte el Costa Feira en la capital de la música urbana

Nicky Jam desató la euforia entre los presentes Pablo Tuche

Hay artistas que no necesitan presentación, y ese es el caso del internacional Nicky Jam. Más de 7.000 personas disfrutaron en el Costa Feira del concierto del cantante, que convirtió Sanxenxo en la capital de la música urbana, un género del que se ha adueñado durante varias etapas.

Desde su aparición en el escenario, Nicky Jam ha recorrido una trayectoria fundamental para comprender la evolución y la expansión internacional del reguetón, enlazando éxitos como “Hasta el amanecer”, “Travesuras” y “X” con una producción de gran formato, visuales y efectos especiales.

Nicky Jam brindó un show espectacular Pablo Tuche

Un espectáculo a la altura de una superestrella que no olvida de dónde viene. Y es que los temas de 'Los Cangris', el famoso dúo formado por Nicky Jam y Daddy Yankee, también hicieron vibrar a los presentes, que enloquecieron al ritmo de "Dónde están las gatas". Un tema histórico que inspiró algunas de las pancartas entre el público, con el lema de "aquí están las gatas".

Más de 10.000 personas disfrutaron del artista Pablo Tuche

Uno de los momentos más celebrados fue con “El perdón”, cuando el público ha acompañado al artista y ha convertido la canción en uno de los grandes coros colectivos de la noche.

Los presentes se dejaron la voz con sus canciones Pablo Tuche

Su capacidad para combinar ritmo, melodía y una interpretación cercana ha construido una actuación en permanente conexión con el público. Frente al Atlántico, canciones escuchadas millones de veces han adquirido una nueva dimensión colectiva.