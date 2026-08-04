La Xunta aprueba el convenio para la construcción del nuevo edificio de la plaza y de la futura biblioteca de Sanxenxo

Infografía de la futura plaza de abastos de la localidad sanxenxina Cedida

El Consello da Xunta autorizó ayer la firma de un convenio entre las consellerías de Emprego, Comercio e Emigración y de Cultura, Lingua e Xuventude y el Ayuntamiento de Sanxenxo para la construcción de un edificio multifuncional con una inversión total de cerca de 5,4 millones de euros, de los que la Administración autonómica aportará 2,5 millones. La finalidad de esta actuación pasa por dotar al municipio de una infraestructura moderna y funcional que integre, entre otros espacios, la nueva plaza de abastos, diseñada para obtener el sello autonómico de Mercado Excelente y reforzar el papel del comercio de proximidad como motor económico y social de la localidad.

El inmueble albergará también una biblioteca, salas de lectura y estudio, un espacio gourmet, dependencias municipales y un aparcamiento, configurándose como un equipamiento estratégico para mejorar la prestación de servicios públicos y responder a las necesidades de una población que experimenta importantes aumentos estacionales. A la vez, se pretende que contribuya a dinamizar la actividad comercial, cultural, gastronómica y turística de Sanxenxo y de todo O Salnés. La vigencia del convenio se extenderá hasta rematar el 2027, se prevé que las obras comiencen en un mes y a lo largo de la siguiente anualidad se desarrollarán el resto de actuaciones de fachada, saneamiento, cubiertas, pavimentos, divisiones interiores, carpintería, electricidad, fontanería o ventilación y otras. La previsión es que el edificio, que se ubicará en el número 45 de la céntrica Rúa Madrid, esté acabado a finales del próximo año.

De la totalidad de la inversión autonómica, 2,4 millones de euros los pondrá la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración para hacer realidad la nueva plaza de abastos, mientras que la de Cultura, Lingua e Xuventude destinará otros 100.000 euros a la dotación de la futura biblioteca. La Administración sanxenxina completará la financiación de la actuación con los cerca de 2,9 millones restantes. La nueva plaza de abastos, a la que se trasladará la actual con la que ya cuenta el Ayuntamiento, se concibe como un espacio moderno, accesible y adaptado a las nuevas tendencias de consumo, orientado a la promoción del producto fresco y de proximidad y al fortalecimiento del comercio tradicional. Para una localidad turística como Sanxenxo, ese equipamiento está llamado a convertirse en un escaparate para los productos gallegos de calidad y en elemento dinamizador de la economía local y de la experiencia de los visitantes.