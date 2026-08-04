El gaiteiro Óscar Ibáñez lleva su espectáculo ‘Camiño Atlántico’ a la Praza do Mar

El edil, Xoán Pérez, el artistas y el alcalde, Telmo Martín, durante la presentación del concierto Cedida

El gaiteiro Óscar Ibáñez lleva su espectáculo ‘Camiño Atlántico’ este jueves, 6 de agosto, a la Praza do Mar de Sanxenxo. El concierto comenzará a las diez de la noche y la entrada es gratuita. El alcalde, Telmo Martín, y el concejal de Cultura y Eventos, Xoán Pérez, presentaron ayer junto al artista la actuación promovida por la Agencia de Turismo de Galicia y el Concello de Sanxenxo.

‘Camino Atlántico’ es el nuevo espectáculo que Óscar Ibáñez lleva a los escenarios con su banda. Parte de la música tradicional gallega para profundizar en la hermandad de las culturas atlánticas, intercalando géneros propios con otros europeos y americanos en un mestizaje fresco e innovador en el que predomina la sonoridad celta.

Óscar Ibáñez & Tribo está formado por excelentes músicos de larga y reconocida trayectoria que formaron parte de las bandas de algunos de los más destacados artistas y grupos folk gallegos: André Labraña, Harry, Xosé Liz, Paco Dicenta, Leandro Deltell, Teresa Gómez, Carla Villanueva y cuatro gaiteiros de la Banda de Gaitas Suevia.