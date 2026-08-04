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Sanxenxo

El BNG solicita más señalización en los pasos de peatones en la Avenida de León y en Baltar

El Bloque pide también que se haga cuanto antes una mejora de la seguridad viaria entre Arra y O Catadoiro

D. A.
04/08/2026 21:25
Concejales del BNG de Sanxenxo
Concejales del BNG de Sanxenxo
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El BNG de Sanxenxo solicita que se refuerce la seguridad viaria en la Avenida de León y la recta de Baltar mediante la implantación de más señalización en los pasos de peatones. “Son dous emprazamentos especialmente sensibles, dado o elevado tránsito de vehículos que circulan por estes tramos da PO-308, que se suma á gran cantidade de pasos para peóns existentes, a meirante parte dos cales non están sinalizados de maneira axeitada”, apuntan.

Desde el Bloque instan a que se hagan las gestiones pertinentes con la Xunta –titular de la carretera– para que se lleve a cabo esta mejora. Señalan que la propuesta “faise especialmente necesaria nesta época do ano” y, en esta línea, advierten de la necesidad de que la Policía Local refuerce los dispostivos para controlar el tráfico y el tránsito de peatones en lugares donde se producen aglomeraciones, como Silgar.

También, los nacionalistas solicitan que se haga cuanto antes una mejora de la seguridad viaria entre Arra y O Catadoiro, en Portonovo.

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