Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Arra cerró con gran éxito un fin de semana que estuvo dedicado a la gastronomía y a la pintura

D.a. Sanxenxo
04/08/2026 04:45
La entrega de premios del certamen de pintura al aire libre puso el colofón a la jornada
La entrega de premios del certamen de pintura al aire libre puso el colofón a la jornada
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La gastronomía gallega y la pintura fueron los protagonistas en Arra este fin de semana. La Asociación Cultural San Cayetano volvió a firmar un nuevo éxito con la XXV Feria Gastronómica de Productos Galegos y el XI Certame de Pintura Rápida de Arra como “antiga parroquia”. La explanada de Montalvo acogió una amplia degustación de productos gastronómicos y actividades alternativas como talleres de barro, conciertos y artesanía.

El colofón llegó con el certamen de pintura al aire libre con 44 participantes procedentes de Galicia, País Vasco, Portugal, Andalucía y Luxemburgo. Se repartieron 5.500 euros en premios en las categorías adulta e infantil. La cita se caracterizó por el alto nivel de los participantes y la calidad de las obras presentadas. Los premios, que entregaron los concejales de Cultura y Eventos, Xoán Pérez, y de Educación, Nati Parada, recayeron en Andrés Gabarres (1.500 euros), que se llevó el máximo galardón en la categoría adulta; seguido de Laura Romero, 900 euros; Abel Barandela, que se quedó con los 600 euros del tercer puesto, mientras que el cuarto puesto y sus 400 euros fueron para Isabel Seidell, además de que se otorgaron cinco accésits de 100 euros a Luis Hernández, Carlos Triñanes, Manuel Gómez, Alipio Rocuo y Tono Lorenzo.

El primer premio y 600 euros para un artista de la comarca, se le otorgó a Xosé Rodiño, seguido de Eduardo Pérez (300) y Sofía Gunturiz (150). Y en la infantil hasta los 12 años ganó Hannah Carvajal (Vale de 100 euros) y segundo fue Nicolás Carvajal (vale de 50), y de 13 a 16 años la primera fue Lola Braso (vale de 200 euros) y segunda quedó Blanca Ortiz (100).

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620