Arra cerró con gran éxito un fin de semana que estuvo dedicado a la gastronomía y a la pintura

La entrega de premios del certamen de pintura al aire libre puso el colofón a la jornada Cedida

La gastronomía gallega y la pintura fueron los protagonistas en Arra este fin de semana. La Asociación Cultural San Cayetano volvió a firmar un nuevo éxito con la XXV Feria Gastronómica de Productos Galegos y el XI Certame de Pintura Rápida de Arra como “antiga parroquia”. La explanada de Montalvo acogió una amplia degustación de productos gastronómicos y actividades alternativas como talleres de barro, conciertos y artesanía.

El colofón llegó con el certamen de pintura al aire libre con 44 participantes procedentes de Galicia, País Vasco, Portugal, Andalucía y Luxemburgo. Se repartieron 5.500 euros en premios en las categorías adulta e infantil. La cita se caracterizó por el alto nivel de los participantes y la calidad de las obras presentadas. Los premios, que entregaron los concejales de Cultura y Eventos, Xoán Pérez, y de Educación, Nati Parada, recayeron en Andrés Gabarres (1.500 euros), que se llevó el máximo galardón en la categoría adulta; seguido de Laura Romero, 900 euros; Abel Barandela, que se quedó con los 600 euros del tercer puesto, mientras que el cuarto puesto y sus 400 euros fueron para Isabel Seidell, además de que se otorgaron cinco accésits de 100 euros a Luis Hernández, Carlos Triñanes, Manuel Gómez, Alipio Rocuo y Tono Lorenzo.

El primer premio y 600 euros para un artista de la comarca, se le otorgó a Xosé Rodiño, seguido de Eduardo Pérez (300) y Sofía Gunturiz (150). Y en la infantil hasta los 12 años ganó Hannah Carvajal (Vale de 100 euros) y segundo fue Nicolás Carvajal (vale de 50), y de 13 a 16 años la primera fue Lola Braso (vale de 200 euros) y segunda quedó Blanca Ortiz (100).