Sanxenxo cerró julio con el 75% de ocupación media en el hospedaje, pero con estancias más cortas

El sector turístico sanxenxino hizo un balance positivo del pasado mes Gonzalo Salgado

El sector turístico de Sanxenxo cerró julio con un índice medio de ocupación del 75,74%, lo que se tradujo en un crecimiento de tres puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025. Las sensaciones entre los profesionales del sector son positivas, valorando la fortaleza y estabilidad del destino local y el buen comportamiento en la llegada de visitantes, si bien confirman la tendencia hacia estancias más breves y una mayor contención en el consumo, como destacó el presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS), Alfonso Martínez.

Así, los campings marcaron el pasado mes la ocupación más elevada, con una media del 82,67%, seguidos de los hoteles de cuatro estrellas, con un 81,21%. Los hoteles de dos estrellas situaron su ocupación en el 77,63%, mientras que los apartamentos turísticos alcanzaron un 76,73%. Por su parte, los hoteles de tres estrellas registraron una ocupación del 70,12% y la categoría de una estrella y pensiones cerró julio con un 66,07%. Si se consideran en su conjunto, los alojamientos hoteleros de una, dos, tres y cuatro estrellas adheridos al CETS registraron una ocupación media del 73% en el conjunto de las cuatro categorías, detectándose una reducción en la demanda hotelera de gama media y alta. No obstante, el crecimiento en los hoteles de dos estrellas, en apartamentos turísticos y campings se logró no superar la ocupación media registrada el mes pasado respecto al mismo período de 2025.

Con esos datos, Martínez Cacheda hizo un balance positivo de julio y tiene buenas expectativas para agosto, que sigue siendo el mes de mayor ocupación para el destino de playa referente del norte español. “Es necesario destacar el buen trabajo llevado a cabo por los profesionales de nuestro municipio que, año a año y a pesar de las dificultades, logran mantener la estabilidad de sus plantillas, garantizando excelentes niveles de calidad y de servicio para quien nos elige”, dijo Martínez, quien destacó que el visitante que escoge Sanxenxo sigue siendo mayoritariamente nacional pero también procedente del mercado portugués.