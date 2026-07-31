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Sanxenxo

Vandalizan los aseos de la playa Panadeira

La Policía Local revisa las cámaras de seguridaad en busca de los autores 

C. Hierro
31/07/2026 13:56
Estado en el que se encontraron los aseos esta mañana
Estado en el que se encontraron los aseos esta mañana
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El Concello de Sanxenxo denuncia que, esta madrugada, vandalizaron los aseos instalados en la playa de Panadeira.

La persona encargada de abrir estos servicios, cuentan, comprobó a primera hora del día de hoy que el acceso a los mismos había sido forzado y que una o varias personas habían causado desperfectos en el interior.

Así, por ejemplo, rompieron el dispensador de papel higiénico o las barrar de uno de los baños destinado a las personas con movilidad reducida. Además, vaciaron los jabones por el suelo o tiraron diferentes papeles.

Desde el Concello señalan que la Policía Local ya está trabajando para esclarecer la autoría de estos hechos. Para ello están revisando, entre otros indicios, las cámaras de seguridad ubicadas en esta zona.

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