Sardinas, Panorama, París de Noia y fuegos artificiales para celebrar San Roque en Portonovo

Presentación Festas de San Roque de Portonovo

Portonovo se prepara para vivir seis días repletos de actividades con motivo de las fiestas de San Roque.

La programación arrancará el próximo 14 de agosto, jornada en la que se celebrará el Día do Mariñeiro. Para ello, el entorno de la lonja se engalanará para acoger la tradicional sardinada popular que contará con la música de Voces de Sempre y Portonovo Canta. Por la noche, los encargados de amenizar a vecinos, vecinas y visitantes serán las orquestas Atenas y Charleston Big Band.

El sábado, Día de Santa María de Adina, los encargados de iniciar la jornada serán los pasacalles que servirán como previa de las celebraciones litúrgicas. Así, a las siete de la tarde, se procederá a la bajada de los santos a la capilla de Santa Catalina desde la iglesia de Adina.

El 16 de agosto se vivirá el día grande en torno a San Roque con pasacalles, misa y a tradicional Procesión do Encontro en la marquesina de Portonovo. A las siete se celebrará la misa y la posterior ofrenda de la mano de Os Gatiños.

Por la noche la verbena correrá a cargo de Marbella y Alkar y se celebrará el esperado espectáculo pirotécnico que, este año, para ganar vistosidad, lanzarán los fuegos desde una plataforma en el mar, justo enfrente de la playa de Baltar.

El lunes, 17 de agosto, Portonovo conmemorará el Día del Carmen con un concierto de la Banda de Música de Sanxenxo por la mañana y los actos litúrgicos por la tarde. Los encargados de poner la guinda a la jornada serán Panorama y Studio 21.

El día siguiente, Día do Can, tendrá lugar la Carrera Popular IV Memorial Rafael González ‘Michu’. La inscripción en la prueba ya está abierta desde hoy. De 17:30 a 21:30 horas, la zona de atrás de la lonja será el epicentro de los juegos populares y el Desfile de Disfraces de Cans. A partir de las 22:30 horas, la verbena correrá a cargo de París de Noia y DJ Paco Vulkano.

La última jornada estará dedicada a los niños con precios especiales en las atracciones. Tras el éxito de la edición anterior, estos juegos infantiles se volverán a instalar en un tramo de Rafael Picó y en el parque de O Espiñeiro manteniendo disponibles las 80 plazas de aparcamiento del varadero.

Todos los días habrá una hora sin ruido, de 19 a 20 horas, como medida inclusiva para que personas con autismo o sensibilidad al ruido disfruten de las atracciones.