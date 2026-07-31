Ponen a la venta las raciones solidarias de la tortilla más grande del mundo

Imagen de la tortilla de la edición anterior Cedida

Sanxenxo acogerá, el próximo 5 de septiembre, la preparación de la tortilla más grande del mundo. Este evento, que se enmarca dentro de la celebración de la Feira da Cebola y Santa Rosalía, tendrá un carácter solidario.

Así, la empresa gallega El Huevo de la Abuela, que será la encargada del cocinado, destinará la recaudación de las raciones a comedores sociales y entidades benéficas.

Los interesados en probar esta tortilla que romperá todos los récords ya pueden adquirir su ración por tres euros en diferentes locales comerciales y de hostelería de la localidad. Además, también ponen a disposición este enlace web.

Diez toneladas

La tortilla que se cocinará en Sanxenxo tendrá seis metros de diámetro y pesará diez toneladas. Para su volteo, que será uno de los momentos más impresionantes del evento, se contará con un equipo de 70 personas y con una grúa de 75 toneladas.

Para su preparación serán necesarios más de 17.000 huevos, 2.000 kilos de patatas, 300 litros de aceite y 30 kilos de sal,

“Le daremos dos vueltas a la tortilla, que será la mitad sin cebolla y la otra mitad con cebolla, como no podía ser de otra forma celebrándose la Feira da Cebola”, señaló Manuel Casal, propietario de El Huevo de la Abuela.

Desde la organización resaltan el apoyo y predisposición del Concello para la celebración de esta actividad, así como de las asociaciones de comerciantes y hosteleros de la localidad.