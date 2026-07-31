Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Ponen a la venta las raciones solidarias de la tortilla más grande del mundo

La recaudación se destinará a comedores sociales y entidades benéficas

C. Hierro
31/07/2026 15:36
Imagen de la tortilla de la edición anterior
Imagen de la tortilla de la edición anterior
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Sanxenxo acogerá, el próximo 5 de septiembre, la preparación de la tortilla más grande del mundo. Este evento, que se enmarca dentro de la celebración de la Feira da Cebola y Santa Rosalía, tendrá un carácter solidario.

Así, la empresa gallega El Huevo de la Abuela, que será la encargada del cocinado, destinará la recaudación de las raciones a comedores sociales y entidades benéficas.

Los interesados en probar esta tortilla que romperá todos los récords ya pueden adquirir su ración por tres euros en diferentes locales comerciales y de hostelería de la localidad. Además, también ponen a disposición este enlace web.

Diez toneladas

La tortilla que se cocinará en Sanxenxo tendrá seis metros de diámetro y pesará diez toneladas. Para su volteo, que será uno de los momentos más impresionantes del evento, se contará con un equipo de 70 personas y con una grúa de 75 toneladas.

Para su preparación serán necesarios más de 17.000 huevos, 2.000 kilos de patatas, 300 litros de aceite y 30 kilos de sal,

“Le daremos dos vueltas a la tortilla, que será la mitad sin cebolla y la otra mitad con cebolla, como no podía ser de otra forma celebrándose la Feira da Cebola”, señaló Manuel Casal, propietario de El Huevo de la Abuela.

Desde la organización resaltan el apoyo y predisposición del Concello para la celebración de esta actividad, así como de las asociaciones de comerciantes y hosteleros de la localidad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620