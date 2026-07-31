Ángela Banzas reúne a una gran tropa de lectores en su firma en Sanxenxo

Ángela Banzas en la firma de libros en Sanxenxo

La Librería Nós de Sanxenxo acogió el día de ayer la firma de la escritora Ángela Banzas. La que fue finalista del premio Planeta 2025 con la novela 'Cuando el viento hable' recibió la visita de una gran legión de lectores.

Mujeres y hombres de todas las edades acudieron a esta cita para, además de conseguir la rúbrica de la escritora sobre uno de los ejemplares, comentar con la autora diferentes aspectos de la que es la quinta novela de Banzas.

Biografía

Ángela Banzas debutó en la literatura con el libro 'El silencio de las olas' en el año 2021. Después de esa novela, la que es licenciada en Ciencias Política y de la Administración por la Universidade de Santiago, sacó a la luz 'La conjura de la niebla', 'La sombra de la rosa' y 'El aliento de las llamas'.

Con la última, 'Cuando el viento hable' se coronó como finalistas del Premio Planeta 2025.