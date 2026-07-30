Un vecino de Vizcaya sufre una parada cardiorrespiratoria en pleno Paseo de Silgar

Los servicios de emergencias durante el operativo Cedida

Un vecino de Vizcaya, de 77 años, sufrió este mediodía una parada cardiorrespiratoria tras desplomarse mientras caminaba por el Paseo de Silgar. En un primer momento, fue atendido por una enfermera y una cardióloga que estaban por la zona, quienes le hicieron la RCP y emplearon un desfibrilador cedido por el servicio de emergencias municipal.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia medicalizada y, una vez estabilizado, fue trasladado al Hospital de Montecelo. Durante la intervención la Policía Local cortó el tráfico e, incluso, se iniciaron los preparativos para un posible aterrizaje del helicóptero de Urgencias Sanitarias en la playa para el traslado, pero finalmente no fue necesario.