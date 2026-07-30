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Sanxenxo

Un vecino de Vizcaya sufre una parada cardiorrespiratoria en pleno Paseo de Silgar

Una vez estabilizado, el hombre de 77 años fue trasladado en ambulancia hasta Montecelo

Sandra Rey
30/07/2026 16:33
Los servicios de emergencias durante el operativo
Los servicios de emergencias durante el operativo
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Un vecino de Vizcaya, de 77 años, sufrió este mediodía una parada cardiorrespiratoria tras desplomarse mientras caminaba por el Paseo de Silgar. En un primer momento, fue atendido por una enfermera y una cardióloga que estaban por la zona, quienes le hicieron la RCP y emplearon un desfibrilador cedido por el servicio de emergencias municipal.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia medicalizada y, una vez estabilizado, fue trasladado al Hospital de Montecelo. Durante la intervención la Policía Local cortó el tráfico e, incluso, se iniciaron los preparativos para un posible aterrizaje del helicóptero de Urgencias Sanitarias en la playa para el traslado, pero finalmente no fue necesario.

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