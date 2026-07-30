Sanxenxo adjudica la senda desde el Paseo de Silgar hasta Rafael Picó por 1,7 millones

Vista aérea de la zona por donde transcurrirá el paseo Cedida

El Concello de Sanxenxo adjudica por 1.784.155 euros la ejecución del paseo litoral desde el Paseo de Silgar hasta Rafael Picó. Los trabajos, que serán realizados por Oreco Balgón, darán comienzo en septiembre y cuentan con un plazo de seis meses.

La actuación está financiada al 50% por la Diputación de Pontevedra y el Concello, y será doble: por un lado, se creará una ruta por las rocas desde el Paseo de Silgar hasta el mirador del parque de Punta Vicaño; y, por otro, el proyecto incluye la sustitución completa de la pasarela de la playa de Baltar y la mejora de su sistema dunar. En total, el proyecto actúa a lo largo de 1.622 metros divididos en tres fases.

La primera corresponde a un tramo de 374 metros y tres de ancho que, por primera vez, transcurre al borde del mar entre el paseo de Silgar y el mirador de Punta Vicaño. Al tratarse de la zona de mayor dificultad por las rocas, se instalará una plataforma que se apoye sobre micropilotes e incluya barandillas de acero, balizas y proyectores de luz.

La segunda fase se ejecutará en otro tramo de 614 metros entre el mirador de punta Vicaño y el acceso a la playa de Baltar. En esta zona la intervención será menor, con la reparación de los puntos deteriorados de la senda y la creación de algún tramo nuevo del vial y acceso al arenal.

Finalmente, se ejecutará la sustitución de toda la pasarela de 634 metros con balizas y proyectores de luz. También están previstas actuaciones para conservar y facilitar el crecimiento de la duna, como la elevación de la nueva pasarela de madera.

En definitiva, el proyecto es respetuoso con el medio, a la vez que, humaniza, embellece y mejora la accesibilidad del tramo más transitado del Sendero Azul que va desde el puerto deportivo de Sanxenxo a la playa de Caneliñas en Portonovo.