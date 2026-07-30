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Sanxenxo

Investigan a un vecino de Caldas por conducir sin licencia en Sanxenxo

Los hechos ocurrieron la noche del 29 de julio en el lugar de Igrexa, en Nantes

Sandra Rey
30/07/2026 14:30
Imagen de un Guardia Civil de Sanxenxo
Imagen de un Guardia Civil de Sanxenxo
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La Guardia Civil investiga a un vecino de Caldas de Reis como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por circular con el permiso de conducción suspendido por el término municipal de Sanxenxo. Los hechos ocurrieron en la noche del 29 de julio, en el transcurso de un operativo de prevención y control en el lugar de Igrexa, en la parroquia de Nantes. 

Durante el desarrollo del dispositivo, los agentes del cuartel de Sanxenxo procedieron a la identificación del conductor, un varón de 47 años, y realizaron las comprobaciones oportunas a través de las bases de datos oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT) y del Centro Operativo de Servicios (COS). Como resultado de dichas consultas, comprobaron que el investigado tenía en vigor una suspensión temporal del permiso de conducción acordada por decisión judicial. 

La medida había sido impuesta por el Juzgado de lo Penal Uno de Pontevedra y permanecerá vigente hasta el 17 de mayo de 2027, por lo que el conductor carecía de autorización legal para conducir vehículos a motor en el momento de su identificación. 

Ante estos hechos, las Guardia Civil procedió a investigarlo como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor durante el periodo de privación del derecho a conducir impuesto por resolución judicial. 

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción competente, donde el investigado deberá responder por los hechos que se le imputan. 

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