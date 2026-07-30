El auditorio Emilia Pardo Bazán acogerá una charla sobre el eclipse solar el 6 de agosto

Exterior del auditorio municipal Mónica Ferreirós

El auditorio Emilia Pardo Bazán acogerá el próximo jueves 6 de agosto, a las siete de la tarde, una charla gratuita explicativa sobre el eclipse solar que tendrá lugar el 12 de agosto.

El astrónomo gallego, Ramón Iglesias Marzoa, será quien imparta la ponencia y hablará durante su exposición –abierta a preguntas y dudas– del trío ibérico de eclipses, del fenómeno que se va a poder apreciar en toda Arousa y de la importancia de las medidas para poder verlo con seguridad sin dañar la visión. “En Sanxenxo non se vai facer de noite porque o eclipse non será total, pero se poderá ver un de ata o 99%, e as medidas de seguridade deben ser igual que se fora total”, advierte.

El Concello entregará a cada asistente unas gafas homologadas para poder disfrutar del eclipse con seguridad, además de un díptico explicativo.

Los interesados en asistir a la charla deberán inscribirse previamente en el correo info@turismodesanxenxo.org o a través del número de teléfono 986 72 02 85.

Asimismo, con motivo del fenómeno astronómico, la Concejalía de Turismo ha encargado un total de 5.000 gafas que se repartirán en las oficinas de Turismo ubicadas en Sanxenxo y Portonovo, así como en otros edificios municipales.