La Praza do Mar acoge la exposición 'Rostros'

Inauguración de la exposición en Sanxenxo

Sanxenxo vuelve un verano más a ser sede de la exposición de Abanca y Afundación con la exposición 'Rostros'.

El acto de inauguración tuvo lugar hoy en la Praza do Mar y contó con la asistencia del concejal de Cultura y Eventos, Xoán Pérez, la coordinadora del Área de Cultura, María Teresa Cores Fernández, el director de la zona de O Salnés, Víctor Moralejo, y el director de la oficina de Sanxenxo, Roberto Pérez. La muestra se podrá visitar hasta el próximo 2 de septiembre.

Cores Fernández explicó que se trata de una exposición itinerante con la que “se busca achegar a cultura a máis persoas cunha escolma de obras de arte baseadas en retratos”. La muestra recoge distintos estilos, el primero de Dionisio Fierros 1879 y el último es de Santi Jiménez de 2009.

La muestra invita explorar las diferentes interpretaciones que los artistas hicieron (y hacen) del género del retrato, a sumergirnos en los recuerdos de las gentes que evocan, en las sensaciones que transmiten y en las nuevas fórmulas que se fueron introduciendo desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, al compás de los movimientos artísticos que se van sucediendo.