Investigan a un matrimonio por un delito de estafa mediante el "timo del cambio" en Sanxenxo

Un agente de la Guardia Civil en Sanxenxo

La Guardia Civil de Sanxenxo investiga a un matrimonio, de 26 y 23 años de edad y residentes en Ourense, como presuntos autores de un delito de estafa y otro de lesiones, tras unos hechos ocurridos en un establecimiento de hostelería de la localidad.

Los investigados, que cuentan con numerosos antecedentes policiales por hechos de similar naturaleza, habrían utilizado el conocido "timo del cambio" para engañar a los empleados de un establecimiento y obtener un beneficio económico ilícito.

Los hechos habrían ocurrido a finales del pasado mes de junio, cuando la mujer accedió al interior de un bar solicitando el cambio de un billete de cien euros, mientras el varón permanecía esperando en un vehículo en las inmediaciones.

A continuación, inició una sucesión de peticiones y operaciones relacionadas con el cambio de dinero, provocando una situación de confusión entre los empleados. Aprovechando ese desconcierto, logró recibir una cantidad superior a la que le correspondía, abandonando el local con su billete y, además, con 50 euros en efectivo.

Al percatarse del engaño, el propietario del local salió tras la mujer. En ese momento, el hombre descendió del vehículo y, presuntamente, propinó al hostelero una bofetada que le causó lesiones de carácter leve.

Las gestiones realizadas por la Guardia Civil de Sanxenxo permitieron identificar el coche utilizado para la huida y, posteriormente, a los presuntos responsables de los delitos. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción en funciones de guardia de Cambados, donde los investigados deberán comparecer cuando sean requeridos por la autoridad judicial.