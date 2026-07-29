El sendero azul Con da Romaíña - Con da Ventureira ya cuentan con su nueva señalización

Cartel informativo del sendero azul

El nuevo sendero azul Con da Romaíña - Con da Ventureira ya cuenta con la señalización tanto vertical como horizontal. Este recorrido cuenta con tramos por viales en los que conviven peatones y vehículos por lo que, desde la concejalía de Turismo, se ha procedido al pintado de una senda para garantizar el espacio del viandante de una forma segura.

De la misma manera, se colocaron diferentes paneles, así como balizas que marcan el itinerario de la ruta para facilitar el paseo.

El sendero cuenta con una longitud de 3.985 metros y una anchura media de dos metros, por lo que está adaptado para todos los públicos. El tiempo estimado del recorrido es de una hora y vente minutos y el grado de dificultad es bajo.

El paseo parte del río Besada, en el parque empresarial de Nantes y transcurre por el Con da Romaíña, el Pazo de la Maza y termina en el Con da Ventureira. La senda enlaza con la Ruta dos Carballos de Aldariz, la que suma cerca de diez kilómetros.

En total, el Concello de Sanxenxo cuenta con hasta nueve senderos azules. Tres de ellos recorren diferentes puntos del interior de la localidad y, las restantes, transcurren por el litoral.