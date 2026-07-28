Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Sanxenxo rompe récords y suma 690.343 pernoctaciones en el primer semestre de 2026

El crecimiento en los meses de enero y febrero fue de un 44% alcanzando la cifra de más de 31.900 viajeros

C. Hierro
28/07/2026 17:53
Bañistas en la playa de Silgar de Sanxenxo
Bañistas en la playa de Silgar de Sanxenxo
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Sanxenxo continúa rompiendo todos los récords y sus cifras turísticas no dejan de crecer. Según los datos recogidos por el Big Data telefónico, en los seis primeros meses de 2026, el municipio recibió 230.181 viajeros (cifra un 4% superior a la del año pasado) que sumaron un total de 690.343 pernoctaciones.

El número más destacable es el que refleja el crecimiento en los dos meses que presentan una peor climatología, enero y febrero. Durante esta épica Sanxenxo recibió 31.956 personas, lo que supone un 44% más que en 2025, fechas en las que llegaron 22.126 personas.

En cuanto a los visitantes que vienen al municipio por el día, para pasar una jornada en la playa, en los restaurantes, de compras o disfrutando del ocio nocturno pero, que no pernoctan en el concello también incrementaron. Así, en el primer semestre se alcanzó la cifra de 841.998 personas, lo que supone un 3,2% más que el año pasado, momento en el que el número fue 815.858.

De la misma manera que crece el número de personas que acuden a la villa en los diferentes meses del año, también lo hacen las plazas turísticas que la localidad ofrece. Actualmente, Sanxenxo es el destino del norte de España que cuenta con más camas para pernoctar según el último informe de Exceltur publicado en 2025.

Y eso, detallan desde el gobierno local, que el documento reconoce la imposibilidad de contabilizar las segundas residencias dentro de un segmento de hospedaje, lo que haría que la localidad aumentase todavía más su ventaja con otros destinos como pueden ser San Sabastián, Santiago de Compostela, Bilbao u Oviedo.

En concreto existen en la actualidad un total de 34.009 plazas turísticas. Esta cantidad se distribuyen en 17.264 plazas en viviendas de uso turístico, 9.349 en establecimientos hoteleros, 2.617 en apartamentos turísticos y 4.788 en campings.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620