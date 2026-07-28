Sanxenxo rompe récords y suma 690.343 pernoctaciones en el primer semestre de 2026

Bañistas en la playa de Silgar de Sanxenxo Gonzalo Salgado

Sanxenxo continúa rompiendo todos los récords y sus cifras turísticas no dejan de crecer. Según los datos recogidos por el Big Data telefónico, en los seis primeros meses de 2026, el municipio recibió 230.181 viajeros (cifra un 4% superior a la del año pasado) que sumaron un total de 690.343 pernoctaciones.

El número más destacable es el que refleja el crecimiento en los dos meses que presentan una peor climatología, enero y febrero. Durante esta épica Sanxenxo recibió 31.956 personas, lo que supone un 44% más que en 2025, fechas en las que llegaron 22.126 personas.

En cuanto a los visitantes que vienen al municipio por el día, para pasar una jornada en la playa, en los restaurantes, de compras o disfrutando del ocio nocturno pero, que no pernoctan en el concello también incrementaron. Así, en el primer semestre se alcanzó la cifra de 841.998 personas, lo que supone un 3,2% más que el año pasado, momento en el que el número fue 815.858.

De la misma manera que crece el número de personas que acuden a la villa en los diferentes meses del año, también lo hacen las plazas turísticas que la localidad ofrece. Actualmente, Sanxenxo es el destino del norte de España que cuenta con más camas para pernoctar según el último informe de Exceltur publicado en 2025.

Y eso, detallan desde el gobierno local, que el documento reconoce la imposibilidad de contabilizar las segundas residencias dentro de un segmento de hospedaje, lo que haría que la localidad aumentase todavía más su ventaja con otros destinos como pueden ser San Sabastián, Santiago de Compostela, Bilbao u Oviedo.

En concreto existen en la actualidad un total de 34.009 plazas turísticas. Esta cantidad se distribuyen en 17.264 plazas en viviendas de uso turístico, 9.349 en establecimientos hoteleros, 2.617 en apartamentos turísticos y 4.788 en campings.