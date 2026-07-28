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Sanxenxo

Mercedes Vázquez inaugura ‘Traballos de campo’ en el Círculo Cultural e Deportivo

La cita es el viernes a las ocho de la tarde

C. Hierro
28/07/2026 17:55
Mercedes Vázquez, fotógrafa
Mercedes Vázquez, fotógrafa
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La fotógrafa Mercedes Vázquez inaugura una nueva exposición en el Salón Social del Círculo Cultural e Deportivo de Sanxenxo. En esta ocasión, las imágenes que presenta la artista llegada desde Sarria se exponen bajo el nombre ‘Traballos de campo’.

La muestra, señala la autora, tiene como objetivo homenajear tanto al mundo rural como a las personas que, con su esfuerzo diario y su trabajo, lograron mantener vivas las tradiciones del campo.

La apertura de la exposición está prevista para este viernes, 31 de julio, a las ocho de la tarde. Desde la organización invitan a todos los vecinos y vecinas de la localidad, así como a los visitantes que durante esta época del año están en Sanxenxo, a acudir a esta cita.

Además, señalan, que la exposición fotográfica podrá verse durante todo el mes de agosto de forma totalmente gratuita en el horario de apertura del salón social.

Este trabajo de Vázquez llega a Sanxenxo tras haber expuesto, en este mismo espacio, las imágenes que conformaban ‘Mulheres’. En ese caso, a través de los rostros, la fotógrafa, tal y como ella explicaba, hacía un recorrido por la historia de tantísimas féminas que tuvieron que trabajar día y noche para sacar a sus familias adelante ”.

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