Juan Magán protagoniza hoy la primera cita con el electrolatino dentro del festival Costa Feira

Público en uno de los conciertos del Costa Feira el año pasado Cedida

Juan Magán se subirá hoy al escenario del festival Costa Feira dentro de las jornadas dedicadas al electrolatino. Este espectáculo, que arranca hoy a partir de las ocho de la tarde en el Polígono de Nantes y se sucederá los días 4, 11 y 18 de agosto, presenta una experiencia única para hacer disfrutar al público de la fusión de ritmos electrónicos y latinos característicos de Magán.

Pero, durante estas noches, el artista nacido en Badalona no estará solo, si no que lo acompañarán otros nombres destacados dentro de la escena musical nacional e internacional. Así, José de Rico, Víctor Magán, Andrew, Henry Méndez o Alex Pardos, serán también los encargados de hacer bailar a los asistentes durante estas jornadas.

Tras el directo de hoy, para el que todavía hay entradas a la venta a través de la página oficial del festival (www.costafeira.com), la siguiente cita será el jueves con Xavibo. Este cantante y compositor mallorquín destaca en el panorama musical gracias a sus canciones que combinan los ritmos del hip hop y el pop contemporáneo con unas letras cargadas de sus vivencias y de sentimientos personales.