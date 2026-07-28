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Sanxenxo

Juan Magán protagoniza hoy la primera cita con el electrolatino dentro del festival Costa Feira

El evento continuará el jueves con el directo de Xavibo

C. Hierro
28/07/2026 10:02
Público en uno de los conciertos del Costa Feira el año pasado
Público en uno de los conciertos del Costa Feira el año pasado
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Juan Magán se subirá hoy al escenario del festival Costa Feira dentro de las jornadas dedicadas al electrolatino. Este espectáculo, que arranca hoy a partir de las ocho de la tarde en el Polígono de Nantes y se sucederá los días 4, 11 y 18 de agosto, presenta una experiencia única para hacer disfrutar al público de la fusión de ritmos electrónicos y latinos característicos de Magán.

Pero, durante estas noches, el artista nacido en Badalona no estará solo, si no que lo acompañarán otros nombres destacados dentro de la escena musical nacional e internacional. Así, José de Rico, Víctor Magán, Andrew, Henry Méndez o Alex Pardos, serán también los encargados de hacer bailar a los asistentes durante estas jornadas.

Tras el directo de hoy, para el que todavía hay entradas a la venta a través de la página oficial del festival (www.costafeira.com), la siguiente cita será el jueves con Xavibo. Este cantante y compositor mallorquín destaca en el panorama musical gracias a sus canciones que combinan los ritmos del hip hop y el pop contemporáneo con unas letras cargadas de sus vivencias y de sentimientos personales.

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