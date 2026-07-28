Detienen al autor de cuatro delitos de hurto de joyas en viviendas de Sanxenxo y O Grove

Agentes de la Guardia Civil Cedida

Efectivos de la Guardia Civil de Sanxenxo procedieron a la detención de un vecino de Arzúa (A Coruña) de 37 años como presunto autor de cuatro delitos de hurto de joyas y dinero en varios inmuebles de las localidades de O Grove y Sanxenxo.

El arrestado, que cuenta con antecedentes policiales por hechos similares, tal y como confirman las denuncias formuladas por los perjudicados, había sido contratado en dichas casas para realizar trabajos de pintura en su interior.

Aprovechando la ausencia de los propietarios, el hombre se dedicaba a buscar por las estancias para apoderarse de las joyas y dinero que encontraba a su paso. Cuando los dueños revisaban sus joyeros, indican, les faltaban alhajas e incluso dinero de las huchas de sus hijos.

Las pesquisas realizadas por el Equipo de Investigación de Sanxenxo permitieron determinar que el sospechoso aprovechaba los momentos en los que se encontraba solo en el interior de las viviendas para sustraer piezas de joyería de pequeño tamaño y alto valor, dificultando así que las víctimas advirtieran de inmediato su desaparición.

Las investigaciones permitieron identificar al presunto autor que tenía, como denominador común, haber trabajado en todas las viviendas asaltadas. Además, habría realizado la venta de gran parte de las joyas sustraídas en tiendas de compra de oro en Vilagarcía, Santiago y Sanxenxo, con un valor superior a los 9.500 euros.

Algunas de las piezas, señalan, se recuperaron y el resto fueron reconocidas por sus propietarios gracias a la documentación presentada.

Las diligencias instruidas fueron remitidas al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza de guardia de Cambados, donde deberá comparecer el presunto autor de los hechos cuando sea citado para ello.