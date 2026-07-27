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Sanxenxo

Sanxenxo y O Grove reciben 18.000 euros para la contratación de policías locales

Las ayudas de la Xunta están destinadas a los concellos más turísticos

C. Hierro
27/07/2026 17:33
Dos agentes de la Policía Local de Sanxenxo
Dos agentes de la Policía Local de Sanxenxo
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Los municipios de Sanxenxo y O Grove recibirán un total de 18.000 euros por parte de la Xunta para la contratación de auxiliares de Policía Local durante los meses de verano. Tal y como se aprobó en el día de ayer en el Consello el gobierno gallego destinará hasta 145.000 euros a sufragar este tipo de contrataciones en los concellos más turísticos.

Para la distribución de las subvenciones, indican, se utilizó como criterio el porcentaje que representa el número de plazas de alojamiento sobre la cifra de población. De esta manera, los municipios en los que estas plazas representan más del 50% del total de residentes –el caso de Sanxenxo y O Grove– recibirán esta cifra.

Otros puntos valorados para adjudicar estas subvenciones es que las villas contasen con la declaración como municipios turísticos gallegos, tener un cuerpo de Policía Local y, además, tener firmado y en vigor el convenio con la Xunta para la cobertura de vacantes de auxiliares de este Cuerpo.

Otras localidades de Galicia que contarán con estas ayudas, detallan desde la Xunta, serán Fisterra, con la misma cantidad que los concellos salinienses, Laxe, Baiona y Foz (10.750 euros) y Miño, Viveiro, Poio, Nigrán, Padrón y Cangas do Morrazo (8.000 euros).

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