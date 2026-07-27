La Corporación adjudica la segunda fase del mercado de Sanxenxo con el no del PSOE y el BNG

infografia mercado de abastos sanxenxo Cedida

El nuevo edificio que albergará el mercado de abastos de Sanxenxo, además de una biblioteca, un aula de estudio, un espacio gourmet y un estacionamiento, está un paso más cerca después del Pleno celebrado en el día de ayer.

Esto es así porque, en la sesión, con los votos a favor del grupo de gobierno y en contra de nacionalistas y PSOE, se dio luz verde a la adjudicación definitiva de esta obra valorada en 5,4 millones de euros a la empresa Oreco Balgón que tiene previsto comenzar los trabajos en el mes de septiembre.

El alcalde, Telmo Martín, reprochó el voto negativo de la oposición a una obra que señaló será “emblemática” y “suporá un revulsivo para a zona este do municipio que está chamada a medrar tanto comercialmente como en poboación”. De la misma manera recalcó que pocos municipios cuentan, con dos mercados como Sanxenxo y avanzó que “o de Portonovo tamén haberá que amplialo máis cedo que tarde”.

Por su parte, los nacionalistas, al igual que los concejales del PSOE, en la voz de su portavoz, Octavio Fernández, justificaron su no al considerar que esta obra es un “gasto desmesurado” en una épica en la que “seguramente hai moitas outras actuacións máis urxentes, nas que si tería moito máis sentido facer investimentos ambiciosos”. De esta manera, desde el BNG, tacharon los trabajos de “auténtico despilfarro” y detallaron que “non é o momento, nin o lugar” para invertir esta cuantía de dinero.

Por último, Fernández, pidió al gobierno local que "teña en conta as necesidades e as inquedanzas dos traballores e traballadoras dos mercados".