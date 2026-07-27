Proyectan una urbanización en A Ganxa formada por 118 viviendas

Otro de los edificios previstos en Sanxenxo

El parque inmobiliario de Sanxenxo incluye la promoción de un nuevo edificio. En este caso la ubicación escogida es A Granxa, en la parroquia de Dorrón y el proyecto incluye la construcción de 118 viviendas tras una inversión estimada de 65 millones de euros.

Los encargados de llevar a cabo estos trabajos es la plataforma especializada en la gestión integral de proyectos inmobiliarios Culmia tras adquirir el solar a la empresa Aliseda. El terreno en el que se prevé levantar esta urbanización mide más de 19.000 metros cuadrados, de los cuales 12.874 son de superficie adificable, tal y como han detallado los servicios legales que han asesorado a esta entidad a la hora de llevar a cabo esta operación millonaria.

Desde la firma explican que esta nueva construcción en el municipio de Sanxenxo está impulsada por la necesidad de incorporar viviendas al mercado residencial de la villa teniendo en cuenta, indican, la demanda sostenida y la escasa disponibilidad de “viviendas de calidad” en ubicaciones atractivas.

Estos nuevos hogares estarán localizados en un enclave muy próximo a las playas de Pampaido y Agra, lugares que contarán, por tanto, con unas vistas privilegiadas a la ría de Pontevedra. La previsión es que, los primeros propietarios, puedan entrar a mediados del año 2028.

Pisos en Silgar

Esta promoción se une a la proyectada en la Rúa Progreso que tiene previsto construir un total de cuarenta pisos exclusivos con vistas a la privilegiada playa de Silgar.

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Este edificio ofrecerá viviendas por precios que varían desde los 290.000 euros (aquellas de un único dormitorio) a 1.675.000 euros, cuantía que tendrán que desembolsar para hacerse con un dúplex de cuatro dormitorios, más de 300 metros cuadrados y situado en la sexta planta del inmueble.