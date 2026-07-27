La ocupación hotelera en junio en O Grove y Sanxenxo fue un 4% superior que el mismo mes del año anterior

Bañistas en la playa de Silgar, en Sanxenxo Mónica Ferreirós

Las localidades de Sanxenxo y O Grove son los destinos turísticos por excelencia de la comarca de O Salnés y, los datos, así lo corroboran. Durante el pasado mes de junio, tal y como detallan desde la Diputación, ambas localidades aumentaron en un 4% los datos de ocupación hotelera comparándolos con el mismo periodo del año pasado.

En ese momento, en el caso de la localidad senxenxina, se registraron hasta 81.383 viajeros con pernoctación, lo que ya suponía un incremento de casi el 10% frente al 2024, en el que la cifra alcanzó poco más de 74.000.

Este porcentaje de crecimiento duplica al vivido en el resto de concellos de la provincia, a excepción de Pontevedra que aumentó hasta un 14% o Vigo, que iguala este dato.

De la misma manera que mejoran los datos de ocupación en los hoteles de estos municipios, también lo hacen el número de personas que llegan. Así, desde la Diputación detallan que este mes de junio han llegado un 1% más de personas que en 2025. Entre ellas, los visitantes que no dejan de crecer son los extranjeros, así el porcentaje subió en un 3% frente al dato registrado en el mismo mes el año anterior.

La cifra, indican, supone que casi el 40% de los turistas que escogieron algún municipio de la provincia para pasar unos días de vacaciones eran internacionales. Entre ellos destacan los llegados desde Francia, Italia o Portugal.

En la multiplicación de los datos, cuentan desde la Diputación, tiene mucho que ver la llegada de personas que escogen estas localidades motivados por la oferta de ocio o por el Camiño de Santiago.

En este sentido, detallan que durante este mes de julio, ya fueron más de 32.000 las personas peregrinas que atravesaron alguno de los concellos que conforman la provincia durante su trayecto hacia Santiago de Compostela.