El Montalvo Fest recaudará fondos a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer

Cartel del Montalvo Fest

La segunda edición del Montalvo Fest ya tiene fecha: el 30 de julio. El evento, que tiene carácter solidario, donará parte de sus beneficios –las entradas tienen un precio de cinco euros– a la Asociación Española Contra el Cáncer.

La música que hará bailar a los asistentes a este evento serán la de la orquesta Panorama, el grupo La Misión y Las Chicas de la Farándula. Una apuesta que combina lo mejor de las verbenas gallegas con los ritmos latinos, el mambo y los elementos urbanos que presenta el conjunto formado por cuatro mujeres que presentan un show lleno de baile y espectáculo musical.

Las personas interesadas en asistir a esta cita ya pueden comprar sus entradas a través del portal de Ataquilla o, directamente, en la ubicación en la que se celebra el festival –la playa de Montalvo– durante el día de hoy y mañana en horario de seis de la tarde a nueve de la noche. Además, la propia jornada del evento también se podrán adquirir en este mismo punto.

La celebración del Montalvo Fest se enmarca dentro de la nueva edición de la Feira Gastronómica de Arra que arranca el viernes con la apertura de los puestos de degustación, exposición y venta de productos.