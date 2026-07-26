Sanxenxo ampliará la conexión entre Luis Rocafort y la Rúa Vigo

El área donde se ejecutarán las obras Cedida

El Concello de Sanxenxo ampliará el vial de entronque entre la Avenida Luis Rocafort y la Rúa Vigo, en pleno centro de la villa. La actuación será posible gracias a la compra de una vivienda que bloqueaba físicamente el trazado, tal y como figuraba en el PXOM. El alcalde, Telmo Martín, y los propietarios formalizaron recientemente la adquisición de inmueble ante notario por un importe de 235.701 euros, tras varios meses de negociación. El acuerdo de compra ha evitado tener que recurrir a la expropiación y alargar el proceso.

De esta manera, la adquisición del inmueble por parte del gobierno local permitirá liberar los terrenos necesarios para ensanchar el vial tras su demolición. Esta operación forma parte de un plan integral municipal para mejorar los flujos de circulación urbana, potenciar la peatonalización del Paseo de Silgar y optimizar los accesos.

La vivienda adquirida por el Concello Cedida

Con la ampliación del acceso a la Rúa Vigo desde la Avenida Luis Rocafort, se busca aliviar la congestión circulatoria y facilitar una entrada más fluida al centro urbano, especialmente útil durante las temporadas de alta afluencia turística.

Reordenación del tráfico en Silgar

En esta línea, el Concello ha implantado este verano una reordenación integral del tráfico en el entorno de Silgar. El objetivo principal es reducir el tráfico innecesario en la fachada marítima y consolidar un modelo de plataforma única con prioridad peatonal. Tras completar la segunda fase de adoquinado (entre las calles Ourense y Rosalía de Castro), el paso de vehículos por el paseo marítimo queda restringido exclusivamente a residentes con garaje, taxis y servicios de comercio u hostelería.

No obstante, para compensar las restricciones, las calles del entorno disponen de 487 plazas libres y rotatorias, 33 de carga y descarga, y 61 plazas específicas para motos distribuidas entre Luis Rocafort y la Rúa Lugo.